Reportage

Pelle, bêche, râteau ou encore binette et brouette. Autant d’outils qui ne sont pas, en temps normal, les meilleurs amis de Celia, Nathan ou Maela. Pourtant, depuis une semaine, ils les ont apprivoisés et s’amusent avec eux. Pionniers à l’unité des scouts de Limal, ils sont en stage au sein des serres de la chapelle, une ferme d’Havelange, dans la province de Namur. Et, vu l’ambiance qui règne, ils semblent y prendre un certain plaisir.