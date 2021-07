Peter Terrin: glaçante descente aux enfers

La femme de Viktor est morte. Elle a été agressée. Son corps est couché, sa tête sur la bordure du trottoir. Viktor reste seul avec leur fils, Igor. Et il ne pense plus qu’à le protéger. Jusqu’à l’excès. Il craint ses professeurs, il en épie un, il craint l’école, ouverte à tous, il craint l’air pollué, il craint le verre fragile des fenêtres. Il travaille chez lui, Igor ne va plus à l’école, il dote les fenêtres de barreaux, les portes de sécurités complexes. Ils sont cloîtrés chez eux, au cinquième étage d’un immeuble. Ils s’aiment, certes, mais leur vie est devenue un enfer. Dans ce roman, l’écrivain flamand Peter Terrin décrit avec une distance clinique et une précision chirurgicale les errements de cet homme pris par ses angoisses et sa parano. On n’en est que davantage bouleversés.