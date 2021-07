L’agenda des Livres du Soir

Lisette Lombé a reçu une carte blanche pour l’Afropolitan Week-End à Bozar, à Bruxelles, le samedi 10 à 20 h. C’est du slam et des performances. Avec aussi Ria Carbonez, Marie Darah, le Duo (Virginie Onvoh et Amadou Farida), Julie Lombé, Rokia Bamba, Mulakoze et Nadine Baboy. On croise l’Afropolitan et Brussels City of stories poiur écouter des histoires, le dimanche 11 à 16 h sur le toit de Bozar. Infos : bozar.be

Les Midis de la Poésie proposent « Circulation », un parcours avec la visite guidée des deux expositions d’Elise Péroi, le passage à travers la ville de l’une à l’autre avec une capsule audio d’Aliette Griz et l’écoute d’une conférence pour clôturer la visite de la deuxième exposition. C’est samedi 10 à 14 h. Infos : midisdelapoesie.be

Ayem Nour est en dédicace chez Filigranes, à Bruxelles, le samedi 10 dès 14 h 30 pour Simplement Keto (Thierry Souccar).