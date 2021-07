Imaginer, sans répit

Comme disait Amin Maalouf dans l’entretien que nous avons publié dans notre supplément Lena samedi dernier, « le rôle de la littérature est d’imaginer des mondes différents, de nous imaginer un avenir sous une autre forme ». Pas de répit pour travailler à cette tâche essentielle. Et pas de répit pour la relayer. Nous avons tout le temps besoin de littérature, d’invention, de re-création, de perspective. Nous avons incessamment besoin d’histoires qui nous racontent et racontent le monde autrement, qui nous offrent des horizons, des pistes de réflexion, des idées à méditer, qui nous enchantent et nous bouleversent, nous fascinent et nous forment, qui nous font sentir pleinement humains.