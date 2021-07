Christie Morreale: «Vivre le long de l’Ourthe, c’est un pur bonheur»

Christie Morreale respire. Enfin ! La ministre wallonne de la Santé prend le temps. Enfin ! Elle oublie un instant les courbes de l’épidémie, les masques et les vaccins. Enfin ! Après plus de quinze mois, elle s’accorde quelques heures pour parler d’autre chose : vacances, loisirs, lecture et cuisine. Enfin ! Et elle remercie Le Soir pour cela : « C’est l’interview la plus agréable depuis très longtemps ! »

Pour « décrocher » l’espace de cette rencontre à la veille d’un week-end, la socialiste a osé la simplicité et la facilité. Elle nous accueille dans son fief d’Esneux (on dit parfois Esneux-Tilff pour ménager les susceptibilités locales). « Tout ce que je vous propose, je ne l’ai pratiquement plus fait depuis un an et demi », prévient-elle, comme pour souligner le caractère exceptionnel de la situation en ce début du mois de juillet qui tarde à se rendre réellement estival.