Passer toutes ses vacances à l’étranger sans cash? Pas si simple

La pandémie a favorisé les modes de paiement électronique – même pour les petits montants. Ainsi, l’an passé, un Européen sur quatre dit avoir privilégié les paiements sans contact au détriment des espèces.

Mais le déclin du cash, s’il précédait l’apparition du covid, est très relatif. Et le recours à l’argent liquide varie d’un pays à l’autre – moindre aujourd’hui au nord de l’Europe, encore relativement important au sud. Ainsi, selon la dernière enquête sur les attitudes de paiement des consommateurs de la Banque centrale européenne portant sur 2019, l’argent liquide était utilisé pour régler à peine plus d’un tiers des paiements en points de vente en Finlande et aux Pays-Bas, contre huit paiements sur dix, généralement des petits montants, en Italie, en Espagne ou au Portugal.