Colruyt rappelle des saucisses de poulet surgelées Everyday

En concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le groupe de supermarchés Colruyt rappelle jeudi ses saucisses de poulet surgelées de la marque Everyday en raison de la présence de salmonelle.

Vendu dans les magasins Colruyt et via Collect&Go et Colruyt Professional au kilogramme (8 pièces), le produit arbore comme date limite de consommation le 9/11/2022 et le numéro de lot 211036051. Il était disponible entre le 20 mai et le 8 juillet inclus.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. L’article a entre-temps été retiré de la vente.