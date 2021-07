Le rapporteur de l’ONU Olivier De Schutter a rencontré les sans-papiers: «Ce que j’ai entendu était bouleversant»

Sur base de ses observations, le rapporteur des Nations unies pourrait faire prochainement part de ses préoccupations à la Belgique via une « communication au gouvernement », conformément aux procédures officielles.

Le professeur de droit à l’UCLouvain Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, a visité jeudi les sans-papiers en grève de la faim à l’église du Béguinage de Bruxelles.

Il s’agissait d’une visite exploratoire, qui visait à recueillir des informations et témoignages. « En général, je recueille ces informations par des échanges avec les ONG sur le terrain, mais ici j’ai le luxe de pouvoir me rendre sur place », a expliqué Olivier De Schutter. « Ce que j’ai entendu était bouleversant, parce que beaucoup d’entre eux (les sans-papiers grévistes, NDLR) sont en Belgique depuis de nombreuses années. L’un d’eux est là depuis 27 ans et d’autres depuis 10, 12, 15 ans… Ils sont dans un vide juridique, alors qu’ils ont des enfants à l’école, leurs familles ici, qu’ils travaillent, mais ne peuvent pas se plaindre des formes d’exploitation auxquelles ils sont exposés. »