Affaire Troadec: au bout de la folie, la destruction d’une famille réduite à néant

Un technicien de laboratoire. Un arboriculteur. Une femme cuisinier. Un ingénieur. Un agenceur. Un ingénieur en validation de logiciels. Six jurés, tirés au sort par la cour d’assises de Loire-Atlantique. Dans le box, deux accusés. Un homme assis, courbé en deux, qui ne se déplie qu’à moitié et garde ses mains dans le dos quand il s’exprime d’une voix atone au débit de mitraillette ; une femme qui donne l’impression d’être éblouie par des phares que nul d’autres qu’elle ne voit et parle comme une petite fille. Hubert Caouissin, 50 ans, et Lydie Troadec, 52 ans. Ils ont comparu pendant deux semaines pour un quadruple meurtre (lui) et des délits connexes (elle). Le délire a dégouliné sans discontinuer. Comment le moteur de la justice peut-il tourner avec un tel carburant ?