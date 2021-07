Dans LéNA cette semaine: «Rien n’a changé» regrette Ingrid Betancourt face à ses geôliers

Otage des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) de 2002 à 2008, Ingrid Betancourt est l’une des 50.000 à 200.000 victimes estimées du conflit qui a secoué le pays pendant près de 50 ans. Le 24 juin, la Commission vérité et réconciliation, mise en place à l’issue des accords de paix de 2016, a réuni pour la première fois huit victimes avec leurs anciens geôliers à Bogota, la capitale du pays. « Je n’attendais pas des excuses, mais simplement de comprendre leur histoire », avoue la Franco-Colombienne. « Dans les regards, j’ai retrouvé le même dédain que celui de mes geôliers, les mêmes regards que j’avais connus pendant sept ans. Rien n’avait changé. Tant que nous n’aurons pas pleuré ensemble pour toutes ces horreurs subies et infligées, le pays continuera, mais la cicatrice ne se refermera pas », conclut-elle.