José Mourinho est à la Roma pour construire: «Les titres arriveront après»

« The Special One » fait son retour en Serie A onze ans après son départ de l’Inter Milan, qu’il a entraîné de 2008 à 2010.

José Mourinho, parti d’Italie sur un triplé historique en 2010 avec l’Inter Milan, a assuré jeudi revenir dans la Péninsule, comme entraîneur de la Roma, pour « construire » sur la durée : les « titres arriveront » après.

« Vous parlez de titre, et nous de temps, de projet, de travail. Les titres, ce sont des mots, des promesses faciles. Les titres arriveront. Mais le club ne veut pas de succès isolés, il veut arriver quelque part et y rester », a lancé l’entraîneur portugais – en italien – face à un parterre d’environ 70 journalistes italiens et étrangers lors d’une conférence de presse de présentation en grande pompe à Rome.

En rejoignant la Roma, sevrée de titres depuis 2008 et seulement 7e de Serie A la saison dernière, le projet est de « construire » un club « durable », a-t-il souligné.