Guillaume Gillet: «Tout le monde adhère au système du coach»

Joueur le plus âgé (37 ans) de l’effectif carolo suite au départ de Nicolas Penneteau, Guillaume Gillet s’épanouit lors de cette préparation sous les ordres d’Edward Still, son… cadet de 7 ans, et alors qu’il retrouve un rôle plus proche du but adverse.

On l’avait quitté dans un rôle de milieu défensif assez loin du but adverse sous les ordres de Karim Belhocine, on le retrouve plus régulièrement dans le rectangle adverse avec Edward Still, Guillaume Gillet se plaît en ce début de préparation. Le milieu de terrain belge avait d’ailleurs inscrit le premier but de la préparation des Zèbres lors du succès sambrien contre Fola Esch (3-1) le 24 juin dernier, confirmant ainsi que « c’est dans ce rôle-là qu’il peut apporter le plus à l’équipe » comme le confirme le nouvel entraîneur carolo. « Ça fait un peu drôle de revenir dans une position plus offensive parce que ça faisait un petit temps que j’étais limité dans une tâche plus défensive.