Rafael Nadal, qui a fait l’impasse sur Wimbledon et les JO, fera son retour en compétition à Washington

L’Espagnol Rafael Nadal, qui a fait l’impasse sur Wimbledon et sur les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), fera son retour sur le circuit ATP à l’occasion du tournoi de Washington programmé du 31 juillet au 8 août, ont annoncé jeudi les organisateurs.

«Je suis très content de venir à Washington pour la première fois, c’est un tournoi que je voulais disputer», a expliqué Nadal, cité dans le communiqué. «Je me réjouis de retrouver les terrains, Washington doit être pour moi le meilleur départ possible de la tournée estivale américaine.»

Nadal, 35 ans, avait annoncé le 17 juin dernier qu’il faisait une croix sur Wimbledon et sur Tokyo «afin d’essayer de continuer à (se) battre pour le plus haut niveau de compétition et de titres».