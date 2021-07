Voyages: ce que le passage au rouge du Portugal et de l’Espagne change pour les Belges

En Espagne, il n’y a plus que Galice, Castille-La Mancha, Malilla qui sont encore en orange. L’enclave de Ceuta est en vert. Pour le Portugal, l’île de Madère est au vert et les Açores sont en orange.

Quel impact pour les Belges ?

Ce passage en rouge au Portugal et une grande partie de l’Espagne peut avoir un impact sur les retours de vacances en Belgique. En effet, si vous n’avez pas de certificat de vaccination ou de certificat de rétablissement ou ne disposez pas d’un test PCR négatif récent de moins de 72 heures, vous devez vous faire tester le premier ou le deuxième jour après votre retour de voyage. Si votre test est négatif, vous pourrez alors quitter la quarantaine dès que vous aurez votre résultat.