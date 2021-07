Un livre de jouvence pour les 400 ans de La Fontaine

Il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. » Qui peut prétendre ne pas avoir goûté aux histoires de La Fontaine étant petit ? Bien peu de monde. Ce fameux dicton est on ne peut plus vrai aujourd’hui : il y a 400 ans, le 8 juillet 1621 naissait le maître (corbeau) incontesté des fables, Jean de La Fontaine. Et il n’a pas pris une seule ride. Pour l’occasion, les éditions Kate’Art ont voulu mettre à l’honneur une quinzaine de ces contes connus des petits et grands sous un format inédit. Méticuleusement sélectionnés, ces quelques classiques visent à diffuser leur poésie au plus grand nombre.