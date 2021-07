Faut-il s’attendre à voir des Diables prendre leur retraite internationale? «Aucun joueur ne m’a dit qu’il voulait arrêter»

Roberto Martinez l’avait déjà répété à l’envi avant l’Euro. Son discours n’a pas changé à l’issue d’un tournoi qui s’est brutalement terminé vendredi dernier après une défaite contre l’Italie en quarts de finale (2-1). Les prochains mois avant le Mondial 2022 seront intenses et le technicien espagnol est déjà tourné vers les prochains objectifs de ses Diables rouges.

« Nous devons continuer à être l’un des favoris pour la prochaine Coupe du monde. Nous sommes en bonne position après trois journées des qualifications, il faut continuer à se maintenir en haut du classement », a lancé le sélectionneur jeudi en visioconférence de presse. « Je pense que cet Euro est très particulier à plusieurs égards, notamment en raison des restrictions liées au Covid-19 et des voyages (beaucoup plus nombreux pour certaines équipes, ndlr). J’ai la conviction que le tournoi au Qatar sera beaucoup plus normal, équitable pour tout le monde. »