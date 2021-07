La BCE réinterprète la «stabilité des prix»

La Banque centrale européenne visera un taux d’inflation de « 2 % à moyen terme » – et non plus « proche, mais inférieur à 2 % ». C’est peut-être un détail pour vous, pas pour la BCE.

La Banque centrale européenne (BCE) a revu son objectif d’inflation : elle visera désormais un rythme de hausse des prix à la consommation de « 2 % à moyen terme » – et non plus un taux « proche, mais inférieur à 2 % ».

Peut-être penserez-vous que l’institut d’émission de la zone euro joue sur les mots. Ce n’est pas le cas. Cette reformulation de l’objectif traduit, au niveau des principes, sinon de la pratique récente de la politique monétaire, un changement d’orientation notable.

Flash-back. A la veille du lancement de la monnaie unique, en 1999, la BCE a reçu un mandat clair – et hiérarchisé : en priorité, mener une politique monétaire favorisant la stabilité des prix au sein de la zone euro (lisez : en moyenne, étant entendu que le taux d’inflation peut être plus élevé dans certains États membres ; et moins dans d’autres).