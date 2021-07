Gestes barrières: le suivi des règles sanitaires s’effrite

Clap cinquième et de fin. Une équipe de psychologues de l’UCLouvain a étudié depuis début avril le suivi des gestes barrières par un même échantillon de population sondé régulièrement (notamment via les sites partenaires du Soir et de SudPresse), et ce alors que la situation épidémiologique s’améliorait progressivement et que les mesures s’assouplissaient. Menée sous la houlette du psychologue de la santé Olivier Luminet et financée par la Fondation Louvain, cette étude longitudinale vient de livrer ses premiers résultats.