Nordin Jbari tacle Roberto Martinez: «Ce n’est pas un entraîneur avec lequel on gagne un tournoi»

Six jours après l’élimination de la Belgique, battue par l’Italie en quarts de finale de l’Euro vendredi dernier à Munich (2-1), Roberto Martinez s’est présenté devant la presse pour dresser le bilan du tournoi continental, confirmant qu’il restait bel et bien à la tête de l’équipe nationale. Le Catalan, sous contrat jusqu’au Mondial 2022, qui arrive déjà à grandes enjambées, n’avait pas voulu évoquer son avenir dans la foulée de l’élimination. Jeudi en visioconférence de presse, il a mis les points sur les i. « Mon attention est déjà portée sur la suite des qualifications pour la Coupe du monde et le Final Four de la Ligue des Nations », a-t-il assuré.