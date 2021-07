Les pièges des trottinettes électriques à selle

Test Achats met en garde contre ces engins de déplacement de plus en plus populaires mais pouvant nécessiter un permis, une immatriculation et une assurance.

Ce ne sont pas des trottinettes, ni des vélos, ni des mobylettes. Ces engins de déplacement-là, avec leur selle sur potence ou carrément leur siège perché sur la roue arrière, sont un peu tout cela à la fois. Avec un moteur et une batterie électriques capables de les propulser sans effort à plus de 25 km/h, voire bien davantage, ils ont débarqué dans les rues – et même, horreur ! sur les trottoirs – des villes où se déplacer passe depuis plusieurs années par des moyens de micromobilité de plus en plus nombreux et variés. Ces mutants électriques du bitume, à la popularité croissante, paraîtraient parfaitement sympathiques s’ils ne lésaient pas des consommateurs mal informés des conséquences de leur achat. L’association de consommateurs Test Achats a en effet reçu des témoignages de tout frais propriétaires de trottinette électrique avec selle qui se sont retrouvés dans l’impossibilité d’utiliser leurs deux roues sur la voie publique sans se mettre en infraction…