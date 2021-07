Météo: bientôt 50 degrés au Maroc

Cette hausse des températures devrait se répercuter également vers l’est, jusqu’à l’Iran et au Pakistan ainsi qu’en Extrême-Orient, à l’est de la Russie.

Depuis quelques jours, des vagues de chaleur touchent plusieurs régions de la planète et cela ne devrait pas se calmer d’ici peu. Le mois de juin qui vient de s’écouler a été le plus chaud jamais enregistré en Amérique du Nord. Encore aujourd’hui, de grosses chaleurs persistent encore et toujours.

Les conditions météorologiques que la Colombie Britannique et le nord de l’Amérique connaissent depuis le mois de juin ne s’arrêtent malheureusement pas au continent. Les températures relevées dans le nord de l’Europe ne sont guère différentes. Elles sont même particulièrement élevées.