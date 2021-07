Roberto Martinez: «Si je n’apporte plus rien, je jetterai l’éponge»

Avec Roberto Martinez, vous n’avez pas très souvent droit à une réponse claire, nette et précise. D’autant plus quand le sujet de votre interrogation est « touchy ». Evidemment, tout ce qui concerne son avenir à la tête de la sélection des Diables rouges et son possible départ avant la date du 31 décembre 2022 figurant sur son contrat entrent dans cette catégorie. Dans ces cas-là, il est capable de tourner autour du pot sans jamais s’énerver et tout en conservant son infinie politesse.