Pop-it: le nouveau jeu tendance qui fait le buzz sur TikTok

C’est la réplique des papiers bulles mais en version silicone. Et ça fait « pop » quand on appuie sur les bulles. Rien que de très nouveau mais les ventes de ce jeu (en moyenne, ça vaut entre cinq et dix euros), baptisé « Go Pop ! » explosent en magasin depuis quelques semaines. Les enfants en raffolent et les challenges déferlent sur TikTok. On l’appelle aussi « Bubble Pop » ou « Pop Bubble ». Un nouveau phénomène décrit par La Voix du Nord.

Sur le réseau social préféré des jeunes, les vidéos de Go Pop ont cumulé plus de 500 millions de vues selon l’éditeur canadien du jeu, Foxmind. Le seul hastag #popitchallenge cumule plus de 130 millions de vues sur l’application. Les joueurs appuient chacun leur tour sur les bulles (par groupe de deux ou trois) et celui qui appuie sur la dernière a perdu.