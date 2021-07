Djokovic face au défi de la jeunesse

Plus que jamais favori. - News

Novak Djokovic va disputer, ce vendredi, sa 41e demi-finale en Grand Chelem, sa 10e à Wimbledon, alors qu’on en est à une première demi-finale pour Shapovalov (son adversaire du jour) et Hurkacz, et seulement à une deuxième apparition, après l’US Open 2019, pour Berrettini !

Depuis l’élimination de Federer, la balance de l’expérience penche complètement du côté du nº1 mondial, évidemment.

Il n’y a vraiment qu’un seul domaine où le Serbe est clairement en « déficit » au sein de ce dernier carré, c’est l’âge. Mais 34 ans, ce n’est pas 39 ans et 11 mois… Et en Grands Chelems, Djokovic a toujours la main sur la jeune génération, lui qui a battu Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie et Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros.