Des tensions au sein de l’équipe «Euro 2020» de la RTBF?

Attaque et contre-attaque ce jeudi soir entre Pierre Deprez et Nordin Jbari sur Twitter.

L’Euro 2020 est sur le point de connaître son épilogue ce dimanche soir avec une finale alléchante entre l’Italie et l’Angleterre. Mais la compétition restera également comme un énorme échec pour nos Diables rouges qui n’ont pas pu aller plus loin que les quarts de finale, éliminés par une Squadra Azzurra aussi réaliste que clinique.

Et ce parcours de notre équipe nationale laisse énormément de regrets et d’amertume. Pour Nordin Jbari, ancien footballeur international belge d’origine marocaine et désormais consultant, Roberto Martinez aurait dû aligner d’autres joueurs pour permettre à la Belgique d’offrir un autre visage lors de cet Euro 2020. Un avis que n’a pas vraiment partagé son confrère de la RTBF, le journaliste Pierre Deprez. Celui qui a suivi les Diables rouges tout au long de la compétition s’est étonné, sur Twitter, des déclarations de son collègue.