Heidi Rakels candidate à la présidence du COIB

Jean-Michel Saive, qui avait posé sa candidature le 8 octobre 2020, n’est plus le seul candidat à la succession de Pierre-Olivier Beckers à la présidence du COIB. Ce jeudi, à deux jours de la fin du dépôt des candidatures, l’ex-judokate Heidi Rakels a fait savoir, par le biais de son site web, qu’elle se lançait, elle-aussi, à l’assaut de ce poste.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que Judo Belgium m’a proposée comme candidate au poste de présidente du conseil d’administration du Comité olympique et interfédéral belge », a-t-elle indiqué. « Avec mon expérience dans divers domaines, j’espère aider le sport olympique et paralympique en Belgique à grandir et à s’épanouir avec les athlètes, les entraîneurs, les fédérations et le COIB. Ce serait un grand honneur d’être la première femme et la première médaillée olympique à assumer cette tâche ».