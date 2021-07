Le voile et la neutralité méritent un débat plus élevé

Les passes d’armes stériles auxquelles on assiste ne rassurent pas sur la capacité du monde politique à avancer sur cette question avec un minimum de hauteur de vue, quelles que soient les convictions de chacun.

Depuis une semaine, le gouvernement fédéral, les partis politiques, les parlementaires s’écharpent autour des propos d’une commissaire de gouvernement sur la question du voile et de la neutralité des services publics. Des heures de discussions, interpellations, votes, tweets, altercations, interviews, contre-interviews, explications d’interviews et un final (on l’espère !) à la Chambre jeudi où le Premier ministre a dû, lui-même, mettre les pieds dans ces eaux troubles afin qu’enfin la vase retombe.

Tout cela pour quel résultat ? Pour quelles avancées dans ce débat sensible ? Pour quelle issue ? Aucune. C’était Twitter à la rue de la Loi, une pure guerre de positionnements, un brassage de polémiques, bloc contre bloc, sans perspective de voir émerger un débat dont on sortirait par le haut, si c’est encore possible.