Migration: l’Ocean Viking autorisé à débarquer 572 migrants en Sicile

L’Italie a autorisé l’Ocean Viking, le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, à accoster en Sicile pour débarquer 572 migrants, a annoncé l’ONG jeudi soir. « L’Ocean Viking a reçu ce soir des autorités maritimes italiennes une nouvelle fort attendue : les 572 rescapés débarqueront à Augusta, en Sicile », a indiqué sur Twitter l’ONG basée à Marseille (sud de la France).

« C’est un immense soulagement de savoir leur épreuve en mer presque terminée et que les 6 sauvetages seront enfin bientôt finalisés », a-t-elle ajouté. SOS Méditerranée avait lancé mercredi un appel à l’Union européenne pour trouver un port sûr et débarquer les migrants recueillis à bord de l’Ocean Viking « le plus rapidement possible ».