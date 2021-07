Effondrement d’un immeuble près de Miami Beach: 64 morts confirmés

Au moins soixante-quatre personnes sont mortes dans l’effondrement d’un immeuble le 24 juin à Surfside, en Floride, ont annoncé jeudi les autorités locales, deux semaines après la catastrophe. La veille, les secours avaient décidé de mettre fin aux recherches de survivants, alors que 76 personnes restent potentiellement portées disparues.

Au 15e jour des opérations, les sauveteurs ont observé un bref moment de silence à 1H20 du matin, l’heure à laquelle une partie de l’immeuble s’est écroulée. «Le travail continue avec toute la rapidité et l’urgence nécessaire», a affirmé Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade, qui englobe Miami et Surfside. «Nous travaillons 24 heures sur 24 pour retrouver des victimes et permettre aux familles de faire leur deuil aussi vite que possible», a-t-elle ajouté lors d’un point-presse.