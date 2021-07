JO 2020: le tennisman australien Nick Kyrgios renonce en raison de l’absence de public

Le joueur de tennis star australien Nick Kyrgios a annoncé vendredi renoncer à sa participation aux Jeux Olympiques organisés à Tokyo fin du mois. Il justifie sa décision par le manque de motivation à jouer dans des courts privés de public et prévoit de prendre le temps de soigner une blessure aux abdominaux.

« La pensée de jouer face à des stades vides ne me convient pas bien. Cela n’a jamais été le cas. Je ne voudrais pas non plus priver d’une opportunité un athlète australien en bonne forme physique pour représenter le pays », a confié le joueur de 26 ans sur les réseaux sociaux vendredi.

Il a donc annoncé mettre le temps à profit pour se soigner. L’Australien a en effet connu une fin prématurée à Wimbledon la semaine passée après qu’une blessure aux abdominaux l’a contraint à abandonner lors de son match du 3e tour contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.