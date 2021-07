Les gagnants

La Belgique

On a gagné ! On a gagné ! Waar is da feestje ? Hier is da feestje ! Ohé ohé ohé ! Champions d’Europe ! L’auteur de ces lignes serait-il devenu fou aux lendemains de l’élimination des Diables rouges par l’Italie à l’Euro de foot ? Nenni ! Cet enthousiasme forcé n’a rien à voir avec le ballon rond, il souligne une autre victoire noir-jaune-rouge : la Belgique triomphe sur le terrain de la vaccination anti-covid. Ohé ohé ohé !

Rodrigo Beenkens