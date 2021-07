Réouverture des boîtes de nuit en France: ce que doivent savoir les Belges qui veulent en profiter

Plusieurs conditions devront être respectées pour celles et ceux qui veulent en profiter.

Tests lumières, rangement, nettoyage… Les professionnels de la nuit se préparent à rouvrir ce vendredi soir les discothèques en France après environ 16 mois de fermeture, mais le strict protocole sanitaire imposé par le gouvernement a finalement dissuadé la plupart de reprendre leur activité.

Pour entrer, covid oblige, il faudra se munir d’un pass sanitaire : preuve de vaccination complète depuis au moins 14 jours, test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou preuve d’une contamination au covid entre six mois et quinze jours plus tôt. Le masque sera fortement recommandé, mais pas obligatoire pour les clients.

Pour les professionnels de la nuit, ces « barnums » de tests covid, non-obligatoires, sont l’une des seules solutions pour faciliter l’entrée en boîte, alors que seulement 21 % des 18-29 ans, leur cible privilégiée, est complètement vaccinée.