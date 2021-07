Voyages à l’étranger: le mode d’emploi pour les Belges qui se rendent au Portugal ou en Espagne malgré la zone rouge

C’est un des premiers gros changements de couleur sur les cartes sanitaires des destinations de vacances. Sans doute pas le dernier de l’été. Ni de l’année. Qu’est-ce que ça va changer pour les touristes belges ? Ça dépend des situations personnelles, bien sûr, mais, globalement, on peut dire qu’avec la vaccination de plus en plus importante de ressortissants belges, le certificat covid numérique européen et le fait que, depuis le 1er juillet, les Affaires étrangères n’aient plus rangé le séjour dans un pays européen « rouge » comme strictement déconseillé, on peut résumer que les changements restent modérés.