Activité stable dans les ports d'Anvers au premier semestre

Sur les six premiers mois de l'année, 120 millions de tonnes de marchandises ont été transbordées dans les ports anversois, soit une hausse de 5% par rapport à la même période l'an dernier, annonce Port of Antwerp vendredi. Il s'agit par contre d'un statu quo par rapport à 2019, non marquée par la pandémie.