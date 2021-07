Coronavirus: le variant delta attise la pandémie, vers une troisième dose du vaccin?

Alors que la vaccination suit son cours, la variant delta fait de plus en plus parler de lui. Plusieurs pays ont déjà repris des mesures de restrictions.

Le très contagieux variant delta provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.

Ce variant apparu dans un premier temps en Inde est le plus contagieux répertorié depuis l’apparition de la pandémie début 2020. Sa montée en puissance et la levée des restrictions sanitaires dans de nombreuses parties du monde ont conduit l’Organisation mondiale de la santé à avertir que le «monde était à un point dangereux dans cette pandémie» dont le bilan a dépassé quatre millions de morts.