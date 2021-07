Fabio Jakobsen prolonge avec Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2023

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a prolongé son contrat avec Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2023, a annoncé vendredi l’équipe cycliste belge.

« Je suis satisfait de continuer avec le Wolfpack », a réagi le Néerlandais dans le communiqué de son équipe. « Je voudrais remercier Patrick, le staff et tous les sponsors pour leur soutien fantastique. J’attends avec impatience les deux prochaines années, pour recommencer à gagner des courses avec mes équipiers, étape par étape. En ce moment, je me trouve à Livigno en train de préparer mes prochains objectifs. Je suis reconnaissant d’être là où je suis et d’avoir une équipe aussi incroyable autour de moi, une équipe qui m’a soutenu et aidé à me développer depuis que je suis devenu pro en 2018. Je continuerai à travailler dur pour atteindre mes objectifs », a ajouté Jakobsen.