Factures d’électricité et de gaz: ça va être salé

Le redémarrage de la demande pousse les prix à la hausse. Ce sont les contrats variables qui seront le plus impactés. Et les contrats fixes qui arrivent à échéance au mauvais moment.

Il n’y a pas que les prix pétroliers qui connaissent une poussée de fièvre. « On constate effectivement des hausses de prix tant en électricité qu’en gaz », souligne Laurent Jacquet, directeur du contrôle des prix à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg). « On était vraiment très bas, avec une demande en forte baisse au plus fort de la crise », rappelle-t-il.

« Les prix des contrats à un an sont à 68 euros/MWh pour l’électricité et 25 euros/MWh pour le gaz : c’est très haut », confirme Maxime Beguin, administrateur de la société d’achats groupés Wikipower et du site Comparateur-Energie.be. « Le 12 mars 2020, on était respectivement à 40 et 13 euros ».