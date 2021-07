Boîtes de nuit: à quand la réouverture des pistes de danse en Belgique?

Les boîtes de nuit rouvrent chez nos voisins français ce vendredi. En Belgique, les pistes de danse sont toujours fermées jusqu’à nouvel ordre. Par contre, depuis le 9 mai, les clubs qui ont des terrasses peuvent les mettre à disposition des clients jusqu’à 22h.

Lors du dernier Comité de concertation du 18 juin, le Premier Alexander De Croo a affirmé ne pas avoir oublié le monde de la nuit. « Naturellement dans les clubs de nuit on est vraiment proches les uns des autres, on est à l’intérieur. Donc dès qu’on estime qu’on peut le faire en sécurité, on ne les gardera pas fermés une semaine de trop ».