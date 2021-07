JO 2020: beaucoup de huis clos et quelques exceptions

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) ont annoncé jeudi que l’événement se tiendra essentiellement sans spectateurs, une première dans l’histoire olympique qui fera cependant l’objet de quelques exceptions. Voici un tour d’horizon de la situation.

Huis clos de rigueur dans le Grand Tokyo

L’interdiction des spectateurs sur les sites olympiques de Tokyo a été décidée en raison de l’état d’urgence sanitaire que le gouvernement va remettre en place dans la capitale à partir de lundi et jusqu’au 22 août, face à l’augmentation locale des cas de Covid-19.

Elle concernera toutes les compétitions ayant lieu à Tokyo, y compris le stade olympique national de 68.000 places reconstruit spécialement pour l’événement, et dans trois départements environnants : Saitama, Chiba et Kanagawa, soit plus de 95 % des événements sportifs olympiques.