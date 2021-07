Coronavirus: les hospitalisations augmentent mais la situation reste (pour l’heure) sous contrôle

Plus transmissible (de 40 à 60 %), le variant delta s’apprête à devenir dominant un peu partout en Europe, au fur et à mesure qu’il fait gonfler l’incidence du nombre de cas dans plusieurs pays. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a confié ce vendredi matin sur France Inter qu’il s’attendait à ce que ce variant qui supplante les autres souches en circulation soit majoritaire en France dès ce week-end.

L’intensité de cette nouvelle vague de contaminations est difficile à prévoir, mais un fait est clair : la course contre la montre entre les vaccins et le delta est engagée. Plusieurs études ont en effet montré qu’un schéma complet de vaccination prémunit contre le risque de forme grave et donc d’hospitalisation. Les chiffres des nouvelles hospitalisations frémissent pourtant ici et là, principalement outre-Manche, où le variant delta a commencé sa conquête il y a plus de deux mois. Comment l’expliquer ?