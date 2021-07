Bruxelles: la place De Brouckère bientôt transformée

Les promoteurs BPI Real Estate et Immobel ont reçu un permis de construire pour un grand projet sur la place De Brouckère, dans le centre de Bruxelles. Immobel l’a annoncé vendredi.

BPI et Immobel vont transformer les anciens bureaux d’Allianz qui donnent sur la place De Brouckère. Le projet – Brouck’R – offrira à la fois des espaces résidentiels et commerciaux. Il y aura 176 appartements, 129 chambres d’étudiants, un hôtel de 152 chambres, 6.850 mètres carrés de bureaux et 3.365 mètres carrés de commerces. Les façades historiques le long de la place seront préservées.

« Avec cette initiative à usage mixte, mais principalement résidentielle, nous répondons à la demande urgente de logements supplémentaires dans ce quartier très recherché », a déclaré Adel Yahia, CEO d’Immobel. « Aujourd’hui encore, les bureaux donnent le ton sur le site et aux alentours. Notre projet va changer radicalement cette situation. »