AS Rome: Mourinho pousse huit joueurs vers la sortie

Le Portugais a été présenté à la presse jeudi et a déjà commencé la construction d’une équipe compétitive pour le championnat d’Italie. Le club avait fini a une décevante 7e place la saison passée. "Il y a un grand travail à mener en interne, et ce ne sera pas forcément toujours un plaisir de travailler avec moi, a-t-il prévenu face aux journalistes. Il y a quelques principes fondamentaux, non négociables. Tout ce qui n'est pas à 100%, ça ne va pas."

L’AS Rome a dévoilé sur Twitter une liste de 27 joueurs convoqués pour la préparation d’avant-saison, et huit noms n’y figurent pas. Parmi eux, on peut notamment retrouver l’ancien parisien Javier Pastore, Steven N’Zonzi, Justin Kluivert ou encore l’ex-barcelonais Pedro.