Le baril a déjà oublié la pandémie

Les cours du pétrole ont dépassé leurs niveaux d’avant la crise. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes : le plein d’essence ou de diesel s’est alourdi. Et ça pourrait ne pas être terminé.

Impossible de ne pas le remarquer, singulièrement en cette période de l’année où de nombreux automobilistes enquillent les kilomètres dans la voiture familiale pour rejoindre des cieux plus ensoleillés : à 1,5740 euro le litre d’essence et 1,5840 euro le litre de diesel, les prix des carburants ont (quasi) renoué avec les niveaux qui étaient les leurs avant la pandémie de covid-19. Il faut remonter à janvier 2020 pour le diesel et mai 2019 pour l’essence pour retrouver des niveaux supérieurs. Il en va de même pour le gasoil de chauffage.