Les prix de l'électricité et du gaz au plus haut depuis 10 ans

Les prix de l'électricité et du gaz naturel sont à un plus haut en raison de l'augmentation du coût des matières premières et d'un pic dans les droits d'émission de CO2. Les consommateurs risquent d'être confrontés à un automne coûteux.

Le prix de l'électricité à fournir pendant l'année - une référence sur le marché de gros - a atteint cette semaine un tarif de 72,63 euros par MWh. Cela faisait depuis 2008 qu'elle n'avait plus été aussi chère.

Ces prix élevés sont dus, selon Matthias Detremmerie, négociant en énergie pour le fournisseur Elindus, à la forte augmentation des tarifs des matières premières (gaz naturel, charbon) et en particulier des prix particulièrement hauts du CO2. Les producteurs d'électricité doivent en effet payer pour compenser leurs émissions de CO2, polluantes. Or, le droit d'émettre du dioxyde de carbone se négocie à des tarifs de plus en plus élevés et fait l'objet de spéculations, anticipant un renforcement des règles européennes en la matière.