Vent de grogne au programme de la rentrée de la RTBF

Depuis 2001, la RTBF ne procède plus à des nominations de son personnel. Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour éviter « l’extinction du statut » et un plan, rejeté par le conseil d’administration.

Après l’euphorie de l’Euro, sur le plan des audiences, après celle des Jeux olympiques, qui suivra, la rentrée du mois de septembre s’annonce agitée à la RTBF. Sur le plan social à tout le moins, où les dossiers s’accumulent, et la grogne monte à tous les étages du paquebot Reyers.

Sur le plan syndical d’abord, avec un préavis de grève déposé en juin par les organisations syndicales en front commun, et qui viendra à expiration le 31 août prochain. Au centre des débats, le dossier des nominations du personnel, véritable monstre du loch Ness, pour lequel un préavis avait déjà été déposé en mars et en octobre 2020, suspendu en raison de la crise sanitaire et que les représentants du personnel ont remis au-dessus de la pile. La dernière vague d’intégration à la RTBF remonte en effet à 1995-2001.