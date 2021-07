Copa America: le plus grand défi de Lionel Messi

À l’instar de l’Europe et son apothéose à Wembley Italie-Angleterre, l’Amérique du Sud s’offre une finale continentale de feu avec un Brésil-Argentine au Maracana (avec une jauge de 10 %). La Seleçao et l’Albiceleste ne s’étaient plus croisées en finale depuis 2007… et le début de la malédiction pour Lionel Messi. Dans la nuit de samedi à dimanche, il va essayer de remporter sa première finale sous le maillot argentin.