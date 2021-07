Charleroi entame une nouvelle phase de sa préparation

C’est en effet désormais en étant tourné vers le premier match de championnat à Ostende le 24 juillet prochain que le Sporting va aborder la suite des opérations. « Ce mercredi (NDLR, 3-3 contre Amiens), c’était le dernier match où on mettait ce pressing à 100 %, homme contre homme partout sur le terrain, et on a vu que des buts viennent directement de ça. C’était le choix conscient de mettre les joueurs en difficulté parce qu’on va grandir grâce à ça », pointait alors Edward Still. Et de poursuivre : « On va basculer maintenant vers la préparation concrète du championnat. Là, il n’y avait pas de compromis dans le pressing, c’était à fond tout le temps, mais il fallait passer par là pour la suite. »