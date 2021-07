ONU: l’aide transfrontalière à la Syrie renouvelée pour 6 mois

La Russie est parvenue à imposer ses termes aux Occidentaux, qui espéraient l’ouverture de 2, voire 3, points de passage à destination des 2,7 millions de réfugiés de la zone assiégée d’Idlib en Syrie, pour un an. Il n’y en aura qu’un, pour seulement 6 mois.

D’intenses tractations se déroulaient à New York vendredi, au siège des Nations Unies, pour le prolongement de l’aide humanitaire en Syrie. Ce samedi expire en effet le mandat délivré par le Conseil de sécurité pour l’acheminement de l’aide à 3 à 4 millions de réfugiés dans une enclave rebelle englobant la ville d’Idlib (nord-ouest), par le biais d’un seul et unique point de passage sur la frontière turque, Bab al-Hawa.

A l’unanimité, l’organe exécutif de l’ONU a approuvé le renouvellement de l’aide transfrontalière via Bab al-Hawa, pour 6 mois. Le 10 janvier 2022, les quinze délégations (5 permanentes et 10 non-permanentes) se réuniront pour renouveler ce mandat de 6 mois, et pour la même durée. Au préalable, le secrétaire-général Antonio Guterres devra avoir présenté ses conclusions relatives au blocage de l’aide humanitaire en première ligne, sur requête de la délégation russe.