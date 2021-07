Patrick Lefevere après la 34e victoire de Mark Cavendish sur le Tour: «Il y a neuf mois, il n’avait plus d’équipe» (vidéo)

Patrick Lefevere, le patron de Deceuninck-Quick Step, était évidemment aux anges après la victoire de Mark Cavendish lors de la 13e étape du Tour de France vendredi entre Nîmes et Carcassonne qui lui permet d’égaler les 34 victoires d’étape d’Eddy Merckx sur la Grande Boucle.

« Je pense que c’est quelque chose de fort », a réagi Lefevere au micro de la RTBF. « Il vit sur un nuage pour le moment car c’est un rêve qui devient réalité. C’est encore plus beau quand on voit d’où il vient. Il y a neuf mois, il n’avait plus d’équipe et j’ai été le repêcher. Vous connaissez la suite de l’histoire. »