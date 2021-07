Coronavirus: de nouvelles restrictions aux Pays-Bas

Ce vendredi soir, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le ministre de la Santé, Hugo de Jonge, ont tenu une conférence de presse au sujet des chiffres du Covid-19, en forte hausse ces derniers jours.

« En partie à cause de la variante delta, le taux d’infection augmente très rapidement. Le nombre d’infections a été multiplié par sept en une semaine », a déclaré M. Rutte. « Nous renforçons les mesures de manière aussi précise que possible. Ce n’est pas drôle, mais c’est nécessaire ».

Il a également rappelé la responsabilité de chaque individu. « Pour ralentir le virus, il ne suffit pas de renforcer les mesures. Soyez attentifs également à votre propre environnement. Je comprends que les gens organisent des rassemblements, des fêtes et des barbecues. C’est bien, mais faites-le de manière raisonnable et assumez vos responsabilités. Gardez les fêtes petites et gérables ».